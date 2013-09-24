Переплата по долгосрочным жилищным кредитам из-за высоких ставок вознаграждения почти в 3 раза превосходит сумму основного долга. В итоге в розничном портфеле банков доля ипотеки опустилась до 29% Обзор рынка ипотечных кредитов без первоначального взноса.Банковская ипотека тяжело усваивается населением. За семь месяцев текущего года объем выданных займов на строительство и приобретения жилья составил всего 144,3 миллиарда тенге. Для сравнения, только за июль на потребительские цели граждан банки выдали кредитов на 200 миллиардов тенге. По текущему году (выданные кредиты за период январь-июль 2013) сумма потребительских кредитов в 7,5 раз превысила розничную ипотеку.Половина ипотечных займов сидит в Алматы и Астане - 49% от всего розничного ипотечного портфеля БВУ РК (417 миллиардов тенге). 434 миллиарда тенге ипотечных займов поделили между собой 14 областей. Активно развивающаяся столица удерживает ипотечный рынок от стагнации. В целом по Казахстану годовой рост объема ипотечных займов составил 9% (на 90 млрд.тг), в Астане объем ипотечных займов вырос на 20% (на 24,8 млрд. тг).Банки пытаются адаптировать кредиты на приобретение жилья под разные бюджеты, в том числе и под тех клиентов, кто не имеет накоплений. Это ипотека без первоначального взноса. На жилищном рынке для клиентов без капитала есть альтернатива: либо жить в арендованной квартире, либо долгосрочно расплачиваться с банком за собственное жилье. Заемщик берет ипотечный кредит, покупает квартиру и помесячно оплачивает банковский долг, сумма которого эквивалентна арендованному жилью. Стартовые условия для заемщика: помимо ипотечной квартиры он должен представить дополнительный ликвидный залог - это недвижимость, либо банковский вклад. Также у заемщика должны быть стабильные доходы, превышающие среднемесячную казахстанскую заработную плату. Ипотеку без первоначального взноса предлагают 12 банков. Сумма займа определяется от стоимости приобретаемой недвижимости. Самая популярная верхняя планка по размеру ипотечного займа – 80% от суммы приобретаемой недвижимости (8 банков). Народный банк и Сбербанк довели максимум займа до 90% от стоимости приобретаемой недвижимости. Некоторые банки вводят ограничения по сумме займа. Диапазон максимальной суммы от 25 до 250 миллионов тенге. Интересно, что самую крупную ипотеку дает сравнительно небольшой индийский банк PNB – 250 миллионов тенге сроком до 25 лет и только для жителей Астаны и Алматы.Длина ипотечного кредита один из определяющих факторов для заемщика, не имеющего накоплений. Кредит на десятилетия снижает ежемесячную нагрузку на бюджет, но увеличивает конечную стоимость ипотеки. На казахстанском рынке самый популярный максимум по срокам – 20 лет. Самая длинная ипотека также у Народного банка и Сбербанка – 30 лет. Ежемесячная оплата основного долга по займу в 20 миллионов тенге по двадцатилетнему плану обойдется в 83,3 тысячи тенге, по тридцатилетнему – 55,6 тысяч тенге. Впрочем, основной вес в ипотечных расходах – вознаграждение банку. Это самое слабое звено казахстанской ипотеки. Годовая эффективная ставка вознаграждения зависит от срока займа. Самые низкие ставки по коротким кредитам (без учета кредитов до года) - по трехлетней ипотеке эффективная ставка составляет 14,99%. По данному продукту наименьшую цену предложил AsiaCredit Bank – 12,7%, но в дополнительное обеспечение для приобретения недвижимости он берет только жилую недвижимость. По десятилетнему кредиту средняя эффективная ставка на рынке 15,15%. По двадцатилетнему кредиту – 15,44%. Самый длинный ипотечный кредит на рынке, на 30 лет, от Народного банка обходится в 14,6% годовых,а средняя в 14,89%. Итого. Ежемесячный платеж по ипотечному займу в 20 миллионов тенге при среднерыночной процентной ставке в 15,44% по двадцатилетнему кредиту составит 263,4 тысяч тенге, по тридцатилетнему – 237 тысяч тенге (если потребитель оплачивает кредит равными долями за весь период). Для сравнения среднемесячная заработная плата в Казахстане на август 2013 года составила 110 тысяч тенге, а в Астане и Алматы – 162,6 и 141,5 тысяч тенге, соответственно.При более низкой ежемесячной нагрузке тридцатилетнего займа, итоговая сумма переплаты составит 326,6% (20 миллионов тенге – сумма основного долга + 65,3 миллионов тенге вознаграждение банку ). По двадцатилетней программе переплата для заемщика составит 216% (43,2 миллионов тенге). Еще один психологический барьер в ипотеке без первоначального взноса – риск потерять квартиру, поставленную в дополнительный залог. Вывести из банковского залога жилье можно только в том случае, если сумма оплаченного долга покрывает сумму, которая указана в банковском договоре о первоначальном взносе. Кроме этого на заемщика ложатся разовые затраты на оформление кредита: 1-2% от суммы займа и страховка. При таких весьма нелояльных условиях, казахстанская ипотека, очевидно, недосягаемый финансовый инструмент для населения со средним уровнем платежеспособности. В итоге, ипотечное кредитование уходит на обочину кредитного рынка Казахстана.Если рассматривать июльские реперы по ежемесячным объемам выдаваемых кредитов, то мы можем констатировать антирекорд по масштабам ипотеки. В июле 2013 года доля ипотеки в выданных кредитах населению составила всего 10% (24 миллиарда тенге ипотечных займов против 213 миллиардов тенге прочих розничных займов). В целом же за последние семь лет доля ипотечных займов в розничном портфеле БВУ РК опустилась с 35 до 29%.