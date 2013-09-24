Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru Иллюстративное фото с сайта avtomotospec.ru Актюбинский городской суд удовлетворил требования автовладельца, иномарку которой повредил упавший с крыши снег, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из материалов дела известно, что в январе 2013 года актюбинка припарковала свой автомобиль марки Toyota Prado рядом с одной из общественных бань. Выйдя из бани, женщина обнаружила на крыше иномарки снег, обрушившийся с крыши дома, возле которого было припарковано авто. В результате автомобиль был поврежден. Эксперты оценили ущерб в 242 731 тенге. Потерпевшая обратилась в суд, где было установлено, что КСК, обслуживающее вышеуказанный дом, должно было своевременно очищать крышу от снега, однако эти работы не проводились. Требования истца о выплате материального ущерба были удовлетворены частично. Суд обязал КСК выплатить актюбинке сумму материального ущерба в размере 242 731 тенге, а также возместить расходы по оценке ущерба.