Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Антимонопольная инспекция ЗКО выявила факты нарушения прав предпринимателей государственными органами за текущий год. С 2011 года идет заметный рост фактов нарушения законов со стороны местных исполнительных и государственных органов. Если в 2011 таких случаев было всего 2, в 2005 - 5 фактов, то за 8 месяцев 2013 года - 6. Все нарушения квалифицированы по статье 33 закона РК «О конкуренции» как антиконкурентные действия государственных органов. - В 2011 году проводилось расследование в отношении ГУ «Отдел финансов г.Уральск», - сообщил руководитель антимонопольной инспекции по ЗКО Валихан РАЗОВ. - При проведении государственных закупок отдел финансов необоснованно препятствовал осуществлению деятельности субъекта предпринимательства и создал дискриминационные условия для его деятельности по сравнению с его конкурентами. Сообщается, что предприятие-победитель государственных закупок на организацию горячего питания в школе не смогло приступить к исполнению своих обязательств по договору, поскольку между ОФ и конкурентом этого предприятия был заключен договор аренды помещения столовой школы, что в конечном итоге привело к ограничению конкуренции. Также в этом году завершены расследования в отношении аппарата акима Булдуртинского сельского округа, Сырымского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства, аппарат акима Жанаказанского сельского округа и других. Они разместили объявления о проведении госзакупок на выполнение землеустроительных работ без их разделения по лотам и с условием изготовления идентификационных документов, которое выполняется только госпредприятиями, что подразумевает под собой заключение договоров только с определенным поставщиком. - По результатам проведенных расследований направлены предписания в адрес государственных органов о необходимости прекращения нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан и устранении их последствий, предписания исполнены,- рассказывает Валихан РАЗОВ. Жалобы на действия местных исполнительных и государственных органов, субъектов рынка с указанием на признаки нарушения антимонопольного законодательства, принимаются антимонопольной инспекцией по Западно-Казахстанской области по адресу: г.Уральск, проспект Достык, 215, кабинет №302, телефон: 8(7112) 511729.