Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Из-за повышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе Актобе сегодня может появиться неприятный запах. По данным департамента по ЧС, 20-21 сентября метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в воздушном бассейне Актобе. Сегодня, 24 сентября, метеорологические условия также будут способствовать этому явлению, в связи с чем в городе ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Отметим, что накануне на сотовые телефоны многих жителей Актобе пришло соответствующее SMS-оповещение от службы 112. По информации департамента по ЧС, бояться особо нечего - актюбинцам рекомендуется ограничить поездки на личном автотранспорте, уменьшить доли сжигания топлива и усилить контроль за токсичностью выхлопов.