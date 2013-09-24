Фото с сайта rus.apollo.lv Фото с сайта rus.apollo.lv Огорошил слушателей эксперт предсказанием войны в нашем регионе Российский эксперт, президент издательского дома REGNUM Модест Колеров заявил, что есть опасность отделения Западного Казахстана. По его словам, регионом очень интересуется западная разведка. «Они просчитывают возможность отделения Западного Казахстана для того, чтобы обеспечить себе энергетическую монополию на ресурсы и урановые источники. Такие сценарии есть. Жузовая предпосылка позволяет коррумпировать местную элиту для того, чтобы она осознала себя в качестве суверенной. Эта опас­ность есть. И Жанаозен — это не случайность», — заявил Колеров. Огорошил слушателей эксперт предсказанием войны в нашем регионе, пишет газета «Время» в статье «Модест КОЛЕРОВ, российский эксперт: Казахстану придется перестать мыслить себя на Луне». «Уже сейчас, уходя из Афганистана, США и аналитики Европейского союза прямо говорят о том, что наилучшим решением было бы разделение этой страны на пять государств, — говорит Модест Колеров. — Когда войска НАТО уйдут со своих баз, они перестанут контролировать территорию страны. И распад на пять субъектов будет носить не плановый, а фактический характер. Что это значит для среднеазиатского пространства? Я вполне допускаю, что таджикская часть Афганистана до Ходжента присоединит к себе южную часть Таджикистана. Ходжент попадет в сферу ответственности Узбекистана. Метастазы расчленения государственности в Афганистане и Таджикистане будут угрожать Киргизии. Главная угроза для Казахстана — это то, что ему придется перестать мыслить себя на Луне. Ему придется мыслить себя в реальной географии. А его реальная география — это сфера ответственности за северную Киргизию. Это сфера безопасности по линии Узбекистана. И опасность с юга заставит Казахстан стать регио­нальной сверхдержавой». От редакции газеты «Время»: Отдавая должное умению г-на Колерова на­дуть холоду, потрясая воображение среднестатистического обывателя по обе стороны Уральского хребта, мы считаем необходимым заявить: публикуя его откровения на своих страницах, мы, безусловно, улавливаем в «арии московского гостя» фальшивые нотки. total.kz