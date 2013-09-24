Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Наша республика остается самым прибыльным экспортным рынком для «АвтоВАЗа». За шесть месяцев текущего года российский автогигант оправил на экспорт 37,5 тысяч автомобилей Lada Granta – большая часть из них осела в гаражах казахстанцев. Вторую строчку своеобразного хит-парада занимает Украина со скромными 16 процентами. Тройку замыкает Азербайджан (7,4 процента). Помимо этих стран «Гранта» продается в Белоруссии, Молдавии и Армении. К этому списку в скором времени добавят Иран, Чехию и Германию. В последних, на автомобиль в обязательном порядке установят систему стабилизации и боковые подушки безопасности. Кстати, «АвтоВАЗ» все еще рассматривает возможность выпуска праворульных модификаций «Гранты» для экспорта в страны с левосторонним движением, в частности ЮАР. Источник: auto.lafa.kz