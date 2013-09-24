Служебные автомобили казахстанских чиновников оснастят GPS-приемниками, чтобы следить за их перемещением. Об этом заявил глава Агентства по делам госслужбы Алихайн Байменов. По его словам, такие приборы позволят следить за перемещениями автомобиля 24 часа в сутки. Первыми устройства слежки установят на транспорт самого Агентства, сообщает газета «Мегаполис». По словам Байменова, проблема нецелевого использования служебных автомобилей остро стоит в Казахстане. «Утром видим скопление служебных автомобилей около садиков или школ, а вечером — у ресторанов и тойханы. Это означает, что владельцы этих автомобилей допускают нарушение норм служебной этики», — цитирует чиновника издание. Об акции ОО «Общество содействия автомобилистам» против нецелевого использования служебных автомобилей Авто@Mail.Ru уже писали. К фиксации нерабочего использования служебных автомобилей призвали простых казахстанцев с фотокамерами. Несмотря на то, что сами организаторы называют акцию «вялотекущей», некоторые плоды она уже принесла.