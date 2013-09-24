Казахстан находится на грани топливного кризиса из-за острой нехватки бензина и дизеля. Об этом заявили представители Казахстанской топливной ассоциации. По словам экспертов, в Астане уже приходится отпускать бензин по талонам из-за серьезной нехватки горючего. Вскоре подобное может ждать и другие регионы республики, передает «31 канал». Как отметили в ассоциации, основная часть топлива уходит сейчас на обеспечение сельхозпроизводителей и железнодорожные перевозки. Количество горючего для обычных АЗС строго лимитировано. Ситуация может усугубиться еще больше в октябре, когда на ремонт будет закрыт Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. В Казахстанской топливной ассоциации потребовали снять ограничения на поставки бензина из России, а также сделать процесс распределения топлива более прозрачным. В Министерстве нефти и газа ситуацию пока никак не прокомментировали.