Канатбек Сафинов Фото с сайта contur.kz Канатбек Сафинов Фото с сайта contur.kz Канатбек Сафинов назначен ответственным секретарем Министерства нефти и газа Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства. "Распоряжением Главы государства Сафинов Канатбек Бейсенбекович назначен ответственным секретарем Министерства нефти и газа Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды. Пост ответсекретаря Сафинов занимает с 19 марта 2010 года С 2002 по 2006 год Канатбек Сафинов работал управляющим директором АО "Национальной компания "КазМунайГаз". Затем занимал должность управляющего директора и члена Правления АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". В 2009 году являлся управляющим директором и членом Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". С 2009 по 2010 годы занимал должность ответственного секретаря Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.