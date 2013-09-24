Фото kursiv.kz
Россия намерена запустить 30 сентября 2013 года с Байконура «Протон» без одобрения казахстанской стороны, пишет российская газета «Известия».
«Российское космическое агентство через МИД РФ официально уведомило правительство Казахстана о дате ближайшего запуска ракеты-носителя «Протон» с космодрома Байконур. Как рассказал «Известиям» информированный источник в Роскосмосе, запуск носителя со спутником связи Astra 2E будет осуществлен 30 сентября в полном соответствии с межгосударственным соглашением об аренде Россией космодрома Байконур», - сообщает издание.
При этом, по данным «Известий», Роскосмос не стал дожидаться пока возобновление пусковой компании будет одобрено официальными инстанциями Казахстана, в частности министерством охраны окружающей среды. Представители этого ведомства контролировали работы по очистке территории Байконура, куда 2 июля почти сразу после старта упала ракета «Протон». Именно глава министерства охраны окружающей среды Казахстана Нурлан Каппаров настоял, чтобы предварительно назначенный на 15 сентября старт «Протона» был отложен до полного завершения работ по обеззараживанию.
«К сегодняшнему дню все работы по дезактивации загрязненных площадей на Байконуре завершены, — пояснил собеседник СМИ в Роскосмосе. — Наши казахстанские партнеры об этом знают, однако разрешать нам старты не спешат. На наш взгляд, причина здесь не в том, что мы что-то не доделали, просто на нас таким образом пытаются оказать давление».
В пресс-службе Казкосмоса «Известиям» пояснили, что дата старта «Протона» может быть конкретизирована после того, как министерство охраны окружающей среды Казахстана объявит о завершении работ по дезактивации территории на Байконуре. Пока заявлений о завершении работ от природоохранного ведомства не звучало, отметили в Казкосмосе. В министерстве охраны окружающей среды Казахстана на запрос «Известий» не ответили.
В то же время аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев 20 сентября заявил, что работы по очистке территории Байконура завершены.
«Дата старта «Протона» 30 сентября пока официально не объявлена, однако в Центре Хруничева (изготовитель «Протонов») подтверждают, что работы по подготовке ракеты к старту ведутся с расчетом на 30 сентября. На сайте оператора запуска — американской компании ILS — также говорится, что запуск состоится в сентябре 2013 года», - отмечает «Известия».
СМИ утверждает, что стремление россиян поскорее возобновить пусковую кампанию «Протонов» объяснимо: каждый день задержки — это потеря денег по коммерческим контрактам на запуски. «Astra 2E — это коммерческий запуск, и когда откладывается этот старт, автоматически задерживаются и другие ранее законтрактованные пуски. В результате «Хруничев» и ILS вынуждены платить штрафы заказчикам всех сдвигающихся запусков. При этом штрафные санкции предусмотрены не только по коммерческим запускам (там они просто выше), но и по тем, что осуществляются в рамках госконтрактов. Так, в июне этого года арбитражный суд обязал Центр Хруничева выплатить госпредприятию «Космическая связь» 99,1 млн рублей за 591 день просрочки при изготовлении спутника вещания «Экспресс-МД2», - пишет газета.
В начале года российский МИД уже направлял Казахстану официальную ноту, посвященную запускам «Протонов» с Байконура. Незадолго до появления той ноты правительством Казахстана был утвержден план запусков с космодрома на 2013 год, возмутивший российскую сторону: количество согласованных Казахстаном стартов ракеты «Протон» было снижено до 12, в то время как на 2012 год было согласовано 14 запусков.
В ответ МИД описал перечень мер, на которые готова пойти Россия в случае, если Казахстан не пересмотрит свое решение об ограничении запусков ракет с космодрома Байконур. Перечисленные в тексте ноты шаги звучали убедительно: от судебных исков из-за понесенных убытков до прекращения сотрудничества по всем совместным проектам в области космоса, в том числе по программам «Днепр» и «Байтерек» (Казахстан участвует в уставном капитале компании-оператора пусковых услуг «Космотрас», работающей с ракетами «Днепр», и готовится стать совладельцем фирмы «Международные космические услуги», осуществляющей запуски «Зенитами» с Байконура).
Та нота цели достигла, и вопрос о требуемом количестве запусков «Протонов» был в итоге решен. Правда, решен он был на уровне глав государств и в более широком контексте: получив право запускать «Протоны», Россия согласилась на пересмотр договора об аренде Байконура до 2050 года с поэтапным выводом из аренды ряда объектов космодрома.
«Обострение конфликта вокруг Байконура не выгодно ни одной из сторон, — говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — В сегодняшней ситуации партнеры не должны дразнить друг друга, нужно строго соблюдать международные договоренности. Тем более в ситуации, когда существует фактор космодрома «Восточный» как альтернативы «Байконуру», обострение отношений может повредить главным образом развитию самого Байконура».
Собеседник «Известий» в Роскосмосе добавил, что вопросы продолжения пусковой компании «Протона» будут обсуждаться непосредственно на Байконуре главой Роскосмоса Владимиром Поповкиным с казахстанскими коллегами на этой неделе в ходе подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз ТМА-10М», намеченному на 26 сентября.
