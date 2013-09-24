5 октября во Дворце культуры в Кокшетау состоится торжественный вечер, посвященный 300-летию Абылай хана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и культуры, передает Казинформ. Хан Абылай - ключевая фигура казахской истории 18 века, один из крупных государственных деятелей Центральной Азии нового времени. В истории казахской земли немало замечательных государственных и военных деятелей, которые посвятили свою жизнь великой цели - служению народа. В этой плеяде особо яркой звездой светит имя хана Абылай - великого хана и полководца, выдающегося политического деятеля, искусного дипломата, вся жизнь которого была посвящена борьбе за целостность и независимость казахского ханства. В этом году исполняется 300 лет со дня рождения великого сына казахского народа - Абылай хана. Во всех уголках страны проводятся различные мероприятия, посвященные этой дате. Также в городе Кокшетау, во дворце культуры "Кокшетау" пройдет концерт, приуроченный к этой великой дате. В концерте примут участие мастера искусств Казахстана, среди которых народный артист РК Т. Жаманкулов, Нуржамал Усенбаева, заслуженный деятель РК К. Байбосынов, Б. Тлеухан.