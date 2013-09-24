Фото news.nur.kz Фото news.nur.kz Алматы является лидером среди столиц пяти стран Центральной Азии по цене на жилую недвижимость. По данным, составленным порталом Mezon, средняя цена одного квадратного метра в городе составляет $2,3 тыс. В Ашхабаде - от $1 тыс. 333 до $1 тыс. 388. В Душанбе - от $1 тыс. 282 до $1 тыс. 375. В Бишкеке - от $1 тыс. 170 до $1 тыс. 214. Самые дешевые квартиры оказались в Ташкенте. За один квадратный метр жилья здесь придется выложить от $950 до $1 тыс. При подсчете использовались усредненные данные риелторских агентств, а также предложения продажи квартир на различных сайтах частных объявлений. "Поскольку цены на недвижимость в столичных городах сильно варьируются в зависимости от ее расположения, окружающей городской инфраструктуры и многих других факторов, мы были вынуждены ограничиться следующими критериями: расположение (в расчет брались квартиры, расположенные вблизи центральных универсальных магазинов, которые имеются в каждом столичном городе), материал стен (кирпич), этаж (2-й и 3-й этажи) и состояние (среднее)", - сообщает издание. При этом, портал отмечает, что Алматы включили в сравнительную таблицу из-за того, что город носит неофициальное звание "южной столицы" Казахстана. Источник: kursiv.kz