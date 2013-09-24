фото с сайта mln.kz фото с сайта mln.kz За первое полугодие 2013 года предприятиями АО «НАК «Казатомпром» добыто более 10 тысяч тонн урана, производственный план выполнен, доля казахстанского урана в общемировой добыче составила 35%, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу компании. По итогам 2013 года ожидается объем добычи на уровне 2012 года, доля казахстанского урана в общемировой добыче составит порядка 38%. В компании также сообщили, что в третьем квартале 2013 года запланировано завершение сделки по приобретению совместным предприятием ЗАО «ЦОУ» акций крупнейшего в мире предприятия по изотопному обогащению урана ОАО «УЭХК». АО «НАК «Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.