фото с сайта rambler.ru фото с сайта rambler.ru По состоянию на 21 сентября текущего года в Казахстане убрано 10,3 млн гектаров площади зерновых, что составляет 65,0%. В 2012 году на эту дату было убрано 14,2 млн гектаров (93%). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, передает Today.kz. По его данным, уже намолочено 12,6 млн тонн зерна (в 2012 году –12,2 млн тонн). Средняя урожайность составила 12,2 центнера с гектара, что на 3,6 центнера с гектара выше уровня прошлого года. Министр отметил, что из-за погодных условий к уборке зерновых культур в трех зерносеющих областях Казахстана приступили на две недели позже. В 2013 году посевные площади всех сельхозкультур составили 21,5 млн гектара, из них зерновых – 15,8 млн гектара, в том числе пшеницы – 13,1 млн гектара. Масличные культуры посеяны на площади 1,9 млн гектара, хлопчатник – на 140,6 тысячи гектаров, сахарная свекла – на 4,9 тысячи гектаров га, картофель и овощебахчевые культуры на 186,8 и 215,6 тысячи гектаров соответственно.