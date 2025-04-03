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Социум Шоу-бизнес

Семья Бишимбаевых отказалась выплачивать алименты детям экс-министра (видео)

В новом видео она ответила на критику в свой адрес от родственницы бывшего мужа.
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Семья Бишимбаевых отказалась выплачивать алименты детям экс-министра (видео)

Назым Кахарман – бывшая жена экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого посадили год назад за убийство его гражданской жены Салтанат Нукеновой.


В новом видео под названием «Женский абьюз» она ответила на критику в свой адрес от родственницы бывшего мужа. Она публично заявила, что про нее распространяют слухи. По этому поводу блогер решила озвучить свою позицию.

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 В прошлом году не был оплачен отдых детей. Не был оплачен психолог. Я отправляла все чеки. За полтора года собралась приличная сумма. Я отправляла господину Газымжанову, адвокату. Но они проигнорировали, — прокомментировала ситуацию Кахарман.

По ее словам, также не были выплачены деньги за посещения врачей, покупку витаминов. И даже про алименты, о выплате которых они договорились с Бишимбаевым при разводе в 2020 году, ей, по ее словам, приходилось напоминать.

— Мне приходится все время напоминать. Писать адвокату Баян. Вот сегодня например на момент записи 28 марта алименты на март еще не перечислены. Более-менее системно алименты они начали перечислять только в ноябре-декабре прошлого года, — заявила она.

После этого на экране появилась надпись «30 марта со мной связался адвокат семьи Бишимбаева и сказали, что они полностью отказываются от выплаты алиментов».

Ранее мы писали о том, что жительница ЗКО отсудила 11 млн тенге у отдела ЖКХ за незаконный отказ от квартиры.


YouTube алименты семья Куандык Бишимбаев 2025 Назым Кахарман

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