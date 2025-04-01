Жительница ЗКО отсудила 11 млн тенге у отдела ЖКХ за незаконный отказ от квартиры

Истец обратилась в суд с иском к отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Истец посчитал незаконным одностороннее расторжение договора купли-продажи его квартиры.

Истец обратилась в суд с иском к отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Он посчитал незаконным одностороннее расторжение договора купли-продажи его квартиры и просил суд взыскать сумму стоимости квартиры, а также неустойку. Об этом сообщили в суде ЗКО.

Из материалов дела следует, что в январе 2024 года отдел ЖКХ опубликовал объявление о государственных закупках на приобретение квартиры в селе Переметное района Байтерек. Тогда истец выиграла этот конкурс, а после заключила договор купли-продажи квартиры. Стоимость жилья составила 10 300 000 тенге. Также истец и ответчик составили акт приема-передачи квартиры.

Далее, ЖКХ обратился в филиал НАО «ГК «Правительство для граждан» по району Байтерек зарегистрировать договор. В марте 2024 года отозвал заявку и направив истцу уведомление о намерении расторгнуть договор. В тот же день госорган расторг договор в одностороннем порядке. Отдел ЖКХ выбрал основание для расторжения: «по судебному акту, вступившему в законную силу (отмена закупки, и другие причины не связанные с ненадлежащим исполнением договора)». А в комментарии указал: «жилье не проходит переоформление и регистрацию в НАО».

— В суде специалисты филиала рассказали, что после того, как ответчик подал заявку о регистрации договора, произвести её было невозможно из-за расхождений в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости. Бывшему собственнику квартиры необходимо было обратится в филиал с заявкой на исправление в записи прав на недвижимое имущество. Об этом сообщили услугополучателю, однако он отозвал заявку. В марте 2024 года филиал самостоятельно произвёл корректировку сведений, после чего регистрация договора являлась допущенной, — пояснили в в суде ЗКО.

Судом установил, что истец заключил договор о государственных закупках и свои обязательства по договору исполнила, каких - либо нарушений с ее стороны при совершении сделки допущено не было.

— Доводы ответчика, о том, что истцом до заключения договора в квартире произведена перепланировка ванной комнаты, и её квартира не соответствовала требованиям технической документации, суд считает несостоятельными, поскольку причиной расторжения договора ответчик указал, что жилье не проходит переоформление и регистрацию в НАО по причине наличия земельного участка. При этом, при совершении сделки правоустанавливающие документы на квартиру истца были проверены и допущены к участию в конкурсе, в собственности у истца какого-либо земельного участка, а также обременений не имелось, — пояснили в суде.

Сообщается, что суд иск удовлетворил полностью. Признал незаконным одностороннее расторжение договора купли-продажи квартиры и обязал взыскать задолженность с государственного органа в сумме 10 300 000 тенге и неустойку по договору купли-продажи в сумме 1 030 000 тенге, а также судебные расходы в размере 115 146 тенге.

Судебная коллегия по гражданским делам Западно – Казахстанского областного суда оставила без изменения решение первой инстанций. Решение вступило в законную силу.