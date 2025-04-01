16 микрорайонов Уральска останутся без воды

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с профилактическими работами связанными с подготовкой к летнему периоду (ревизия запорной арматуры, промывка водопроводных сетей), будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

мкр. Болашак

«Балауса»

«Арман»

«Сарытау»

«Казак ауыл»

«СМП»

«Кендала»

«Коктем»

р-н Птицефабрики

р-н Мед. колледжа

«Жаксы ауыл»

р-н Коментерн

р-н Бирлик

р-н Монкеуллы

мкр. "Автомобилистов"

мкр. "Ауыл Ученых"

Время проведения работ 2 апреля с 23:00 до 7:00 3 апреля. Потребителей попросили запастись водой.