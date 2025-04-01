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Социум

16 микрорайонов Уральска останутся без воды

Потребителей попросили запастись водой.
Арайлым Усербаева
16 микрорайонов Уральска останутся без воды

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с профилактическими работами связанными с подготовкой к летнему периоду (ревизия запорной арматуры, промывка водопроводных сетей), будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

  • мкр. Болашак
  • «Балауса»
  • «Арман»
  • «Сарытау»
  • «Казак ауыл»
  • «СМП»
  • «Кендала»
  • «Коктем» 
  • р-н Птицефабрики
  • р-н Мед. колледжа 
  • «Жаксы ауыл»
  • р-н Коментерн
  • р-н Бирлик
  • р-н Монкеуллы
  • мкр. "Автомобилистов"
  • мкр. "Ауыл Ученых"

Время проведения работ 2 апреля с 23:00  до  7:00 3 апреля. Потребителей попросили запастись водой.

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Батыс су арнасы отключение воды

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