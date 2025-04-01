16 микрорайонов Уральска останутся без воды

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с профилактическими работами связанными с подготовкой к летнему периоду (ревизия запорной арматуры, промывка водопроводных сетей), будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:
- мкр. Болашак
- «Балауса»
- «Арман»
- «Сарытау»
- «Казак ауыл»
- «СМП»
- «Кендала»
- «Коктем»
- р-н Птицефабрики
- р-н Мед. колледжа
- «Жаксы ауыл»
- р-н Коментерн
- р-н Бирлик
- р-н Монкеуллы
- мкр. "Автомобилистов"
- мкр. "Ауыл Ученых"
Время проведения работ 2 апреля с 23:00 до 7:00 3 апреля. Потребителей попросили запастись водой.