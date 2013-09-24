В Грузии зарегистрировали рекордное число кандидатов в президенты
Фото: Вано Шламов / AFP Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала 23 кандидата в президенты. Об этом сообщает Civil Georgia. Такое количество претендентов на высший государственный пост является рекордным за всю избирательную историю страны. До этого самое большое количество кандидатов — семеро — участвовали в президентских выборах 5 января 2008 года. Голосование, напомним, запланировано на 27 октября. ЦИК должен был завершить регистрацию кандидатов за месяц до этой даты, однако комиссия досрочно завершила проверку всех заявок. Право баллотироваться в президенты получили 13 человек, представленных независимыми инициативными группами, и десять кандидатов от различных партий и объединений. Среди них: Нино Бурджанадзе («Единая Грузия»), Шалва Нателашвили (Лейбористская партия), Георгий Таргамадзе (Христианско-демократическое движение), Коба Давиташвили («Партия народа»), бывший председатель ЦИК республики Зураб Харатишвили (Европейские демократы Грузии), Акакий Асатиани (Союз традиционалистов Грузии), Серго Джавахидзе («За справедливую Грузию»), бывший председатель Верховного совета Абхазии Теймураз Мжавия (Христианско-демократическая народная партия). От правящей коалиции «Грузинская мечта» в президенты был выдвинут вице-премьер Георгий Маргвелашвили. Партию президента Грузии Михаила Саакашвили («Единое национальное движение»), будет представлять бывший спикер парламента Давид Бакрадзе. Сам Саакашвили, согласно Конституции, не может баллотироваться в президенты, так как занимает свой пост уже два срока. Законодательство позволяет зарегистрированным кандидатам отказаться от участия в выборах до 17 октября. Если кто-либо из претендентов снимет свою кандидатуру по истечении этого срока, его фамилия все равно будет фигурировать в избирательном бюллетене. Первоначально за пост главы государства намеревались побороться 54 человека. Чтобы получить возможность баллотироваться в президенты, кандидаты должны были до 17 сентября представить по 26 тысяч подписей своих сторонников. По информации ЦИК, 12 желающим отказали из-за того, что они не представили списки своих сторонников до 17 сентября; семи желающим – на основании собственного заявления. Некоторые получили отказ по причинам процедурного характера, пять претендентов (в том числе и экс-глава МИДа Саломе Зурабишвили) вышли из предвыборной гонки из-за наличия у них двойного гражданства. Источник: lenta.ru