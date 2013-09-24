В Египте запретили «Братьев-мусульман»
Фото: Lefteris Pitarakis / AP Египетский суд на заседании 23 сентября наложил запрет на любую деятельность исламистской организации «Братья-мусульмане», сообщает Reuters. Помимо этого, судья запретил работу всех структур и организаций, учрежденных или находящихся в управлении «Братьев-мусульман», включая некоммерческие. Ранее египетский суд заморозил активы лидеров движения, а также прекратил работу телеканалов, заподозренных в лояльности исламистам. Решению суда о запрете «Братьев-мусульман» предшествовали многочисленные уголовные дела и обвинительные приговоры в отношении лидеров, идеологов и официальных представителей исламистов, обвиненных в подстрекательстве к беспорядкам и применению силы в отношении представителей власти. Санкции последовали за беспорядками в Каире и других городах, вызванными нежеланием тысяч сторонников «Братьев-мусульман» покинуть улицы и площади, где они протестовали против свержения президента-исламиста Мохаммеда Мурси. Попытка полиции очистить города от палаточных лагерей вылилась в массовые столкновения с протестующими, в которых погибли сотни людей. После свержения Мохаммеда Мурси фактическая власть в стране перешла в руки генералов, которые пообещали передать ее светскому гражданскому правительству. Оно должно быть сформировано по итогам демократических выборов. Источник: lenta.ru