Шведскую полицию уличили в незаконном учете цыган
Фото: Steven Senne / AP Шведскую полицию уличили в том, что она незаконно вела учет цыган. Документ с 4029 именами представителей этой народности, проживающих в разных частях страны, был обнаружен газетой Dagens Nyheter. В полиции признали подлинность списка, сообщает The Local. Однако в правоохранительных органах заявили, что ведение учета цыган не было санкционировано руководством ведомства. В полиции в связи с инцидентом начато внутреннее расследование. По сведениям Dagens Nyheter, в список включались имена, номера удостоверений личности, адреса и родственные связи цыган. Многие из внесенных в реестр лиц никогда не обвинялись в причастности к какой-либо криминальной деятельности. Кроме того, около 1000 человек из реестра являются несовершеннолетними, а 53 из них — дети в возрасте до двух лет. Все они были включены в список, потому что родились в цыганских семьях. Реестр являлся внутренним документом полиции шведской провинции Сконе, однако доступ к нему могли получить сотрудники правоохранительных органов по всей стране. Внесение в список означало, что полицейские должны были уделять упомянутым людям особое внимание. Кроме того, реестр можно было использовать для поиска тех или иных лиц, поскольку он фиксировал родственные связи внутри цыганской общины. Вести учет по этническому принципу в Швеции, которая долгое время считалась одной из самых открытых для мигрантов европейских стран, строго запрещено. Как отмечает Reuters, около 15 процентов населения этого государства родились за его пределами. По некоторым оценкам, в стране проживает около 50 тысяч цыган. Источник: lenta.ru