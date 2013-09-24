Фонд помощи «бостонскому бомжу» собрал более 140 тысяч долларов
Фото: Steven Senne / AP Фонд Этана Уиттингтона, созданный для того, чтобы помочь бездомному из Бостона, вернувшему найденные деньги и документы законному владельцу, собрал уже больше 140 тысяч долларов, передает Sky News. Среди денег, собранных для бездомного по имени Глен Джеймс, оказались и 182 доллара, переведенных двумя маленькими детьми. Известно, что ребята откладывали деньги на карманные расходы. Изначально организатор акции хотел собрать для Джеймса около 50 тысяч долларов. Он отмечал, что этих денег бездомному должно хватить для того, чтобы «встать на ноги». Теперь же целью кампании, судя по информации на странице фонда, являются 250 тысяч долларов. Этан Уиттингтон организовал фонд помощи 16 сентября 2013 года. На страничке фонда он указал, что хочет помочь бездомному начать новую жизнь и заверил благотворителей, что все пожертвования пойдут напрямую Глену. 54-летний бездомный Глен Джеймс отнес в полицию найденный им рюкзак, в котором были обнаружено около 2,4 тысячи долларов наличными и еще 39,5 тысячи долларов дорожными чеками. Помимо этого, в сумке лежал паспорт гражданина Китая и другие личные документы. Известно, что сумка была утеряна китайским студентом и ее, после подтверждения личности, вернули хозяину. «Даже если бы я отчаянно нуждался в деньгах, я бы не оставил себе ни копейки из того, что я нашел, — рассказал Глен Джеймс. — Я очень религиозен и знаю, что Бог заботится обо мне». Сам владелец сумки никак не прокомментировал этот инцидент. Источник: lenta.ru