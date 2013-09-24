Фото: страница Рианны в Instagram Фото: страница Рианны в Instagram Фотография певицы Рианны с редким приматом из рода толстых лори стала причиной ареста двух жителей Таиланда. Об этом 22 сентября сообщило агентство Associated Press. Фотография, на которой Рианна изображена с толстым лори на плече, появилась в Instagram певицы 21 сентября. После появления снимка в газете Phuket Gazette фотографией заинтересовались правоохранительные органы Таиланда. Определив место, в котором была сделана фотография, сотрудники полиции установили личности владельцев лори, которые вскоре были арестованы по подозрению в незаконном содержании редкого вида животных. У злоумышленников (20-летнего молодого человека и его 16-летнего помощника) были конфискованы два толстых лори, которых они за деньги фотографировали на плечах туристов. Толстые лори, занесенные в Красную книгу, находятся в Таиланде под защитой закона — содержание этих приматов в неволе, а также охота на них запрещены. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до четырех лет и штраф в 40 тысяч батов (около 40 тысяч рублей). Источник: lenta.ru