Примерно в 21.30 на улице Шолохова столкнулись два автомобиля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Есть пострадавшие.   По словам очевидцев, автомобиль марки Mazda 6 столкнулся с Volkswagen Golf. Mazda  ехала по улице Шолохова в сторону улицы Сырыма Датова. - Я ехал на небольшой скорости, со мной были жена и ребенок,- говорит водитель "Мазды" Андрей.- Вдруг со двора на большой скорости вылетел Volkswagen Golf. Он выскочил буквально из ниоткуда, я его не заметил. Хотел уйти от в сторону, свернул на встречную полосу, но избежать столкновения не удалось - меня занесло в другую сторону, к столовой. Я врезался в машину Toyota, припаркованную на обочине. Как рассказали свидетели, в салоне Golf находились три пассажира, двое из них дети. Никто не пострадал. В больницу на карете скорой помощи доставили лишь пассажирку Mazda . Сейчас ДТП ожидают прибытие сотрудников дорожной полиции. Фото Олеси СУГЛОБОВОЙ