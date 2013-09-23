По словам очевидцев, автомобиль марки Mazda 6 столкнулся с Volkswagen Golf. Mazda ехала по улице Шолохова в сторону улицы Сырыма Датова. - Я ехал на небольшой скорости, со мной были жена и ребенок,- говорит.- Вдруг со двора на большой скорости вылетел Volkswagen Golf. Он выскочил буквально из ниоткуда, я его не заметил. Хотел уйти от в сторону, свернул на встречную полосу, но избежать столкновения не удалось - меня занесло в другую сторону, к столовой. Я врезался в машину Toyota, припаркованную на обочине. Как рассказали свидетели, в салоне Golf находились три пассажира, двое из них дети. Никто не пострадал. В больницу на карете скорой помощи доставили лишь пассажирку Mazda . Сейчас ДТП ожидают прибытие сотрудников дорожной полиции.