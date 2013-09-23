Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области начался судебный процесс в отношении 9 граждан Республики Казахстан. Они обвиняются в совершении преступлении против общественной безопасности и общественного порядка,  сообщил пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Подсудимым предъявлены обвинения по статьям: терроризм, пропаганда терроризма, создание и руководство террористической группой, а также участие в ней, незаконное приобретение, хранение и изготовление оружия, финансирование экстремизма и террористической деятельности, покушение на кражу. - Подсудимым от 17 до 33 лет. Это жители Курмангазинского и Исатайского районов Атырауской области, а также города Атырау. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Более подробная информация будет предоставлена после вынесения приговора, - отметил Боранбай ГАЛИЕВ.    