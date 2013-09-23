На сегодняшний день более 30 населенных пунктов Южно-Казахстанской области обеспечены связью 3G от Beeline. Клиенты Beeline могут воспользоваться сетью третьего поколения не только в таких городах как Шымкент, Туркестан, но и в населенных пунктах Сарыагаш, Жетысай, Кентау, а также в поселках Тюлькубаского, Сайрамского, Казыгуртского, Ордабасынского, Байдибекского, Отырарского, Сарыагашского и Шардаринского районов. Помимо расширения территории действия связи третьего поколения, Beeline Казахстан увеличил пропускную способность сети. К примеру, в августе все 3G базовые станции г.Туркестана были переведены на пакетную технологию передачи данных, которая позволяет увеличить максимальную скорость до 20 Мбит/с. Также компанией были установлены новые базовые станции сети 3G в поселках Западно-Казахстанской области: Каратобе, Жалпактал, Федоровка и Жангала. Помимо этого компанией были приняты меры по установке базовых станций в таких отдаленных районах области, как Бокейординский, Казталовский, Жанибекский. В настоящий момент в Западно-Казахстанской области сетью 3G от Beeline обеспечены города Уральск, Аксай, ряд поселков Таскалинского, Зеленовского, Акжайкского районов и территория Чинаревского месторождения. «Предоставление качественных услуг в небольших городах и в сельской местности - одно из приоритетных направлений нашей работы. 3G в регионах позволит улучшить условия ведения бизнеса и сделать жизнь на селе более комфортной», - отмечает Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан. За дополнительной информацией можно обратиться: Служба по связям с общественностью Beeline Казахстан, 8 (727) 350-05-75 внутр. 101-51,Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.