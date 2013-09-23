От удара автомобилем девушка сильно пострадала, её аккуратно уложили на асфальт до приезда скорой помощи. Водитель Ford Galaxy по имени Андрей утверждает, что девушка перебегала дорогу в неположенном месте. - В это время проспект был перекрыт и основное движение проходило по улице Ихсанова, - рассказывает Андрей. - Я ехал с проспекта Достык и повернул на Ихсанова в сторону парка. Движение было медленное, автомобили ехали не более 30 километров в час. В это время на дорогу выбежала девушка, наверное хотела перебежать на ту сторону. Чтобы избежать столкновения я ушёл вправо и автомобиль задел девушку левой боковой частью. В данное время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Девушке оказана медицинская помощь.