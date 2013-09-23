Рахим ОШАКБАЕВ, фото mgorod.kz Рахим ОШАКБАЕВ, фото mgorod.kz Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ действовал под влиянием третьих деструктивных лиц. Об этом заявил сегодня первый зампред правления НЭПК "Союз "Атамекен" Рахим ОШАКБАЕВ. В беседе с журналистами во время своего визита в Уральск Рахим ОШАКБАЕВ рассказал о письмах гендиректора компании "KSS". Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ прислал их, когда  находился  под арестом. По словам  зампреда, в этих письмах МЕНДЫГАЗИЕВ искренне раскаивается в случившемся. - Было два письма, в которых Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ выразил искреннее сожаление по поводу того, что допустил абсолютно голословное, некорректное, не соответствующее действительности высказывание, обвинение в адрес руководства области, - уточнил Рахим ОШАКБАЕВ. - Также в этом письме он ссылался на то, что на него оказали влияние третьи лица.  Вопрос о том, кто эти третьи лица, следует задать самому господину МЕНДЫГАЗИЕВУ. ОШАКБАЕВ отметил, что в настоящее время эти письма находятся в "Атамекене" и аутентичность подписи МЕНДЫГАЗИЕВА не вызывает никаких сомнений. - Насколько я сейчас понимаю, суд принял решение о проведении повторной экспертизы, более серьёзной, поэтому уголовное дело продолжается, но мы надеемся на позитивный исход, - заключил зампред. Напомним, что 18 сентября бизнесмен Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.