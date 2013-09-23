Иллюстративное фото с сайта www.pcsu-ca.ru Иллюстративное фото с сайта www.pcsu-ca.ru По вопросам реализации программы «Занятость-2020», принятой в связи с посланием президента, в республике проходит акция «Единый день приема граждан». Акцию провел и в областном филиале НДП «Нур Отан». Людей принимали заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульмира ШАКИРОВА, заместитель отдела общественной приемной областного филиала НДП «Нур Отан» Алия АМИРОВА, представители социально-предпринимательской корпорации, региональные общества малого и среднего бизнеса, организации малого бизнеса. Здесь государственным органам, обеспечивающим реализацию программ «Занятость-2020», государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы, программы трудоустройства населения были предложены площадки для организации работы по привлечению молодежи, безработных и малообеспеченных и самозанятых граждан. Здесь же анализировали и мониторили поступившие в ходе акции заявления. Трудоустройство населения – главный вопрос на сегодняшний день. В связи с этим были приняты вышеуказанные программы и проводятся широкомасштабные мероприятия. В рамках данных программ также открываются новые рабочие места. Стало традицией проводить ярмарки вакансий. Проведенная в здании областного филиала НДП «Нур Отан» ярмарка была направлена на установление прямой связи между работником и работодателем. В ярмарке приняли участие 200 безработных и 14 учреждений, предложивших более 100 вакансий. Среди них представители ТОО «Personnel Recruitmen center «Career - Holding», «КазХим», КасТаДор», «Фиркрофт Инжинеринг Сервисез Лимитед», компаний «Искер», «Аджип». Среди пришедших были и такие люди, чьи специальности соответствовали требованиям, указанным в списке работодателей. Не смогли получить работу те, кто не владеет английским языком. А мужчины, достигшие пятидесятилетнего рубежа, сокрушались и обижались на то, что к водительской профессии не допускались лица старше 45 лет. На очередной ярмарке был спрос на специалистов в сфере строительства и инженерии. Также популярны вакансии портных, переводчиков, операторов водонагревательных котельных и конденсатных систем. – Мы отобрали резюме более тридцати граждан, соответствующих условиям учреждения. В большинстве приходят специалисты-электрики, однако, у нас на данный места вакансий нет, - сказала младший советник отдела кадров филиала «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани» Динара КУЛБАТЫРОВА, и добавила, что много заявок на рынке труда на инженеров, строителей, сварщиков. А представитель ТОО «КасТаДор», так как данное предприятие в основном занимается строительством, сообщил о нехватке каменщиков, водителей тракторов, операторов крана для работы в Баутино, Макат и областном центре.  