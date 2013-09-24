Иллюстративное фото с сайта blog.autoatlas.kz Иллюстративное фото с сайта blog.autoatlas.kz Из-за подозрительной дорожной сумки на железнодорожном вокзале было эвакуировано более 50 человек,  передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня в первой половине дня в  Линейный отдел ДВД поступило сообщение  о бесхозной сумке, оставленной  в здании железнодорожного вокзала. В итоге из зала ожидания было эвакуировано более полусотни пассажиров. Прибывшие  оперативники сразу же оцепили  здание и поспешили проверить содержимое сумки. Оказалось, что дорожная сумка принадлежала гражданину Узбекистана, случайно забывшему  поклажу на вокзале. В сумке оказались одежда и личные вещи гостя из соседней республики.