Многофункциональная интернет-платформу «G-GLOBAL» - это своеобразная коммуникативная площадка, которая, согласно статистике, объединила более 100 000 пользователей из 160 стран. Программа «G-Global» - это один из проектов, который направлен на защиту окружающей среды, - рассказал доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной инженерной академии РК Сарсенбек МОНТАЕВ. Программа рассматривает очень много крупных вопросов, допустим, остро стоит вопрос о вредных выбросах в атмосферу. Немаловажным вопросом сейчас является энергосбережение. Доказано, что самые большие потребители тепла, это здания и сооружения. На сегодняшний день Казахстан, следуя за общемировой тенденцией энергосбережения, ужесточает требования к строительству зданий и сооружений. Используемые строительные материалы должны обеспечивать их энергоэффективность. Сейчас большая часть вырабатываемой электро- и теплоэнергии уходит на обогрев здания и помещения зимой, а летом, наоборот, необходимо снизить в них температуру до оптимально комфортной. Мы на данный момент разработали технологию нового теплоизоляционного материала пеностекла. Это универсальный материал создан на основе стеклобоя, то есть вторсырья и мела. Этот материал не горюч, огнестоек, достаточно прочный. Он сочетает в себе эффективную теплопроводность, экологичность и долговечность благодаря отсутствию водопоглощения. На сегодняшний день пройден первый этап, получены и испытаны лабораторные образцы нового материала, теперь остается наладить производство в реальных заводских условиях.