Иллюстративное фото с сайта vseprodetei.ru Иллюстративное фото с сайта vseprodetei.ru ЧП случилось еще 27 августа, но об этом стало известно лишь сегодня. В тот день в дежурную часть Хромтауского РОВД поступило телефонное сообщение от неизвестного лица о том, что в 10 км от города Хромтау Актюбинской области на центральной свалке найден труп новорожденного ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа Хромтауского РОВД. При осмотре  местности оперативники обнаружили тело новорожденного ребенка азиатской внешности, мужского пола, без видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время сотрудниками ОВД  истребован с ЦРБ города Хромтау список  женщин,  которые должны были родить в ближайшее время, сообщили корреспонденту портала  «Мой ГОРОД» в прокуратуре Хромтауского района. Проводятся оперативно розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 97 УК РК, то есть убийство матерью  новорожденного  ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится предварительное следствие.