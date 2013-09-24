В пятницу, 20 сентября, в новом заведении ресторана "Белое солнце" прошел грандиозный фестиваль пива. beerhouse01 Совсем недавно в Уральске открылась пивная "Bierhaus". В пятницу в этом умопомрачительном месте состоялся праздник пива, которое варится прямо здесь по самым лучшим немецким технологиям. beerhouse1 Первую кружку пива наливали совершенно бесплатно, если посетители предоставляли флаеры. Ну а все последующие заказы были с 10 % скидкой. beerhouse8 Где пиво, там и немцы. Солидные мужчины приехали на праздник из Аксая. Такое событие мог пропустить только ленивый человек, ну или те, у кого не было флаера. beerhouse5 Руководство приготовило массу разнообразных конкурсов и игр. Победителям вручали вкусные призы, ну и, конечно же, пиво! Например, вот эти парни выиграли целое блюдо раков и 5 литров пива. beerhouse7 Обслуживающий персонал был изюминкой вечера. Их представили абсолютно всем присутствующим в зале. beerhouse6 Вечер только начинался, а желающих отведать пенного было все больше и больше. beerhouse2 Эффектные танцовщицы подлили масла в огонь. beerhouse3 Гости из Германии задавали тон вечеру. Нельзя было остаться равнодушными и не заразиться атмосферой веселья. beerhouse10 Наши корреспонденты побывали "за кулисами" и своими глазами увидели все производство пива. От волшебного процесса просто невозможно оторваться, утверждали они. beerhouse4 А за столами тем временем было шумно и весело. Жаль, что время быстро пронеслось.