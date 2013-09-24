В конкурсе профессиональных моделей "Fashion-girl West Kazahstan 2013" принимали участие сразу две девушки из Уральска и обе были отмечены жюри. Красавицаудостоилась звания «Фотомодель Западного Казахстана 2013», а очаровательнаяудостоилась второго места, уступив звание "Fashion-girl West Kazahstan"из Актау. Нагима и Ботагоз уже восемь лет работают в модельном агентстве "Star models studio" и когда узнали о конкурсе, решили на деле проверить своё модельное мастерство. - Конкурс профессиональных моделей проходил в два этапа, - рассказывает Нагима БУЛАТ. - В первый день у нас было несколько выходов - визитка, когда нужно рассказать о себе в тридцатисекундном формате, танец в стиле бачата, выход в национальных костюмах и умение работать на фотокамеру. 15-го сентября состоялся финал, где мы выходили в номинациях "Купальник", "История моды" и "Вечерний наряд". - На "Истории моды" у меня был костюм золотая невеста с красивыми камнями, петроглифами, - говорит Ботагоз ЖАНАЛИЕВА. - С помощью замечательного хореографамы поставили выход с элементами танца, который позволял наиболее выгодно представить наши наряды. Конкурс проходил на берегу Каспийского моря, там был ветер, солнце, но даже в этих условиях мы должны выгодно себя показать. Девушки рассказали журналистам, что те, кто не связан с модельным бизнесом, просто не понимают, какая непростая работа стоит перед тем, как выйти на подиум. Даже дефиле, которое ещё называют кошачьей походкой, очень трудная вещь. - Вы посмотрите, какие каблуки! - восклицает Ботагоз. - И в таких вот каблучищах нужно станцевать бочата! Умудриться не упасть на лестнице, при этом сделать вид, что всё замечательно, а у тебя там трясутся губы, стучат зубы, ноги подкашиваются. И за восемь лет модельной работы мы с Нагимой это отрепетировали. То же самое с фотографией. Профессиональная модель знает, под каким ракурсом нужно сфотографроваться, чтобы получиться конфеткой. И это нужно было себя показать – показать себя конфеткой. То же самое дикция, подача, жестикуляция. Смотрят абсолютно на всё. По мнению девушек, единственное, что их беспокоило, это то, что многие члены жюри были далеки от мира моды и не смогли оценить профессиональное мастерство уральских моделей.