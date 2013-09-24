Бектас МУХАМЕДЖАНОВ, фото mgorod.kz Бектас МУХАМЕДЖАНОВ, фото mgorod.kz Экологическую ситуацию, сложившуюся вокруг полигонов "Капустин яр" и "Азгир" обсудили в Уральске во время рабочего визита вице-министра охраны окружающей среды Бектаса МУХАМЕДЖАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В беседе с журналистами вице-министр отметил, что проблема полигонов "Азгир" и "Капустин яр" постоянно находится во внимании правительства. - Необходимо провести исследование всех отдалённых последствий - влияние деятельности полигонов на экологию, здоровье, почву и воздух, - рассказал журналистам Бектас МУХАМЕДЖАНОВ. - Поэтому сейчас подготовлены три комплексные программы, которые мы хотим презентовать и обсудить. Конечно, здесь нужно решать и социальные вопросы – проблемы обеспечения людей чистой питьевой водой, проблема охраны здоровья населения, профилактика здоровья. Бектас МУХАМЕДЖАНОВ отметил, что казахстанские учёные поддерживают контакты с российскими коллегами, но сейчас вопросом улучшения ситуации вокруг полигонов занимается казахстанские НИИ, потенциал которых достаточно высок, чтобы провести необходимые исследования. Вице-министр охраны окружающей среды отметил, что сейчас работа ведётся по трём направлениям. - Мы заслушали три проекта комплексных программ и наша задача их утвердить и ещё раз посмотреть, насколько они объективны и охватываю ли все вопросы? - сказал Бектас МУХАМЕДЖАНОВ. По словам эколога, программа номер один заключает в себя проведение комплексных исследований экологической обстановки вокруг полигонов и близлежащих населённых пунктов. Примерная сумма расходов - около 52 миллионов тенге. Вторая программа это исследование влияния деятельности полигонов "Азгир" и "Капустин яр" на состояние здоровья населения. - Мы сократили исследования с двух лет до года, - подчеркнул вице-министр. - Уточняем бюджет и количество населённых пунктов, с которыми будем работать. И третья программа комплексных исследований направлена на состояние окружающей среды на территории населённых пунктов, прилагающих к этим полигонам. - Разработчики предложили два варианта – обследование стокилометровой зоны и 84 населённых пунктов, которые входят в эту зону, - говорит Бектас МУХАМЕДЖАНОВ. - Вторая программа предполагает исследование 50 километров вокруг полигона и 39 населённых пунктов. Но есть мнение учёных, физиков-ядерщиков, которые полагают, что можно ограничиться и территорией в 30 километров. Вице-министр отметил, что эти программы нужно реализовать в 2014 году и в ближайшее время необходимо утвердить окончательный объём работ и размеры финансирования. - Одна программа уже финансируется и мы получим результат уже в этом году, поведал МУХАМЕДЖАНОВ. - Это реконструкция дозовых нагрузок населения азгирского региона и оценка последствия ряда испытаний.