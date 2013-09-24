В Атырау под колесами авто гибнут десятки животных

В Атырау на дороге, ведущей к Северокаспийской экологической базе реагирования на разливы нефти, под колесами авто массово гибнут животные, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотрудники природоохранной прокуратуры бьют тревогу. Построенная недавно экологическая база реагирования на разливы нефти может повлиять на экологический баланс прибрежной части Каспийского моря. Сотни пресмыкающихся и земноводных, среди которых черепахи и змеи, в буквальном смысле давят проезжие автомашины. По словам специалистов инспекции лесного и охотничьего хозяйства территория, по которой пролегает дорога протяженностью в 5 км, является местом обитания нескольких видов пресмыкающихся и земноводных. Более того, через дорожный участок проходят пути миграции животных. Специалисты считают, что сложившееся положение может нарушить экологический баланс, а последствия могут быть весьма плачевными. Ситуацию усугубляют и бордюры высотой около полуметра, установленные вдоль дороги, мешающие животным свободно передвигаться. В настоящее время представители природоохранной прокуратуры, выехавшие на место гибели животных, намерены провести полную проверку соблюдения всех экологических требований при строительстве данной автодороги. - Окончательное решение будет принято только после полной проверки, вместе с этим прокуроры намерены уже сейчас представить несколько предложений для оперативного вмешательства с целью предотвращения гибели пресмыкающихся и земноводных до итогов расследования, - рассказал корреспонденту «МГ» природоохранный прокурор Атырауской области Кайрат УТЕУЛИЕВ.