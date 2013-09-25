Награда «воин-спортсмен» Награда «воин-спортсмен» В российской армии восстановят значок «воин-спортсмен». Об этом в интервью РИА Новости заявил начальник управления физической подготовки вооруженных сил Олег Боцман. По его словам, значок будут выдаваться солдатам за выполнение военно-спортивного комплекса (бег, подтягивание, лыжная гонка, полоса препятствий, и за достижения в военно-прикладных видах спорта. Каких именно, Боцман не уточнил. По мнению собеседника агентства, значок станет хорошим стимулированием для военнослужащих. Олег Боцман также напомнил, что в российской армии скоро утвердят новые виды спорта. В качестве примера он привел биатлон на танках, первые соревнования по которому прошли в августе 2013 года. Награда «воин-спортсмен» выдавалась в армии СССР. Она делилась на три категории. Ранее, весной 2013 года, министерство обороны вернуло в армию спортивные роты. В них будут входить призывники, которые являются кандидатами и членами сборных команд России по олимпийским видам спорта. Служба в таких ротах позволит им участвовать в соревнованиях. Источник: lenta.ru