В Армии США частично запретят татуировки
Фото: David Goldman / AP Командование Армии США планирует запретить татуировки, расположенные ниже колен и локтей, а также на шее. Соответствующие изменения в воинский устав предлагает внести министр армии США Джон Макхью (John McHugh), сообщает со ссылкой на сержант-майора Реймонда Чендлера (Raymond Chandler) издание Stars and Stripes. Изменения коснутся прежде всего новобранцев. Тем, кто служит уже давно, татуировки можно будет сохранить, отмечает The Huffington Post. Тем не менее, всем солдатам придется сообщить начальству о всех изображениях, которые есть у них на теле. Если татуировки будут иметь расистский, сексистский или экстремистский подтекст, военнослужащие будут обязаны свести их за свой счет. Ожидается, что изменения в устав будут внесены в течение 30-60 дней. По данным прессы, ограничения могут коснуться всего внешнего вида военных: стрижки, длины бакенбард, наличия пирсинга, макияжа и маникюра. Эти сведения пока не были официально подтверждены. Татуировки были разрешены в армии США в 2006 году в рамках борьбы с недобором новобранцев. По действующим правилам, солдатам можно наносить их на руки, ноги и спину, однако существует запрет на изображения на лице, голове и горле. Кроме того, устав ограничивает тематику татуировок. В частности, они не должны носить оскорбительный характер для других военнослужащих. В ВМС, морской пехоте и ВВС США действуют собственные ограничения на татуировки: например, они не должны превышать определенный размер. Источник: lenta.ru