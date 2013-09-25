Президент Ирана отказался от встречи с Обамой
Фото: Spencer Platt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Иранская делегация, прибывшая в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, отказалась провести встречу между президентами Ирана и США, предложенную американской стороной. Об этом сообщает 24 сентября Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США, говорившего на условиях анонимности. По словам источника агентства, иранская делегация сочла проведение встречи между президентом Хасаном Рухани и его американским коллегой Бараком Обамой «слишком сложным». Выступая вскоре после этого перед Генассамблеей ООН, Рухани заявил, что не стремится к увеличению напряженности в отношениях между двумя странами и высказал готовность к немедленным переговорам для решения ядерного спора. В то же время президент подчеркнул мирный характер иранской ядерной программы, а также раскритиковал практику применения международных санкций. Политик назвал «жестоким» введение подобных мер, указав на то, что от них страдают не «политические элиты», а «простые люди». В свою очередь, израильская делегация обвинила Рухани в «цинизме» и «лицемерии». По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, таким образом Тегеран «тянет время», чтобы получить возможность создать ядерное оружие. Путем экономических санкций США и Евросоюз пытаются вынудить Тегеран отказаться от ядерной программы, опасаясь того, что Иран может создать ядерное оружие. Хасан Рухани, избранный президентом Ирана в июле, в прошлом работал дипломатом и в ходе переговоров по ядерной проблеме высказывал готовность к приостановке обогащения урана ради улучшения отношений с Западом. Источник: lenta.ru