Китай ужесточил санкции против КНДР
Фото: Ng Han Guan / AP Китай ужесточил санкции в отношении Северной Кореи, введя запрет на экспорт в эту страну целого ряда видов материалов и техники, которые могут быть использованы для создания вооружения. Об этом сообщает агентство Associated Press. Полный список запрещенного для ввоза в КНДР товаров был опубликован на сайте китайского министерства торговли. В него вошли предметы и материалы, необходимые для создания ядерного, химического и биологического оружия, пишет The New York Times. В заявлении министерства отмечается, что запрет введен в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН, принятой еще в 2006 году. Тем временем агентство Associated Press сообщило о том, что КНДР заподозрили в развитии новой программы по обогащению урана. Соответствующий вывод содержится в исследованиях двух американских экспертов по ядерному оружию, Джошуа Поллака (Joshua Pollack) и Скотта Кемпа (Scott Kemp). Эти ученые утверждают, что Пхеньян обладает технологией и может самостоятельно изготавливать детали для создания газовых центрифуг. Эти устройства необходимы для обогащения урана и последующего создания атомных бомб. По данным американских исследователей, необходимые компоненты для развития уранового проекта КНДР начала закупать еще в первые годы 2000-х годов. В дальнейшем, полагают ученые, Северная Корея достигнет такого уровня, когда не будет нуждаться в импорте для ядерной программы. Такие выводы эксперты сделали, изучив северокорейскую научную прессу, фотографии с заводов в средствах массовой информации, а также сведения об ввозимых в страну товарах. Ранее американские ученые высказывали опасения, что Пхеньян планирует запустить исследовательский реактор для производства плутония. Эти данные были получены после анализа спутниковых снимков. Пхеньян проводил ядерные испытания в 2006, 2009 и 2013 годах. В первых двух случаях использовались плутониевые бомбы, однако какая именно бомба была взорвана последней, пока неизвестно. В последнее время Китай, который долгое время являлся одним из немногих дипломатических защитников КНДР, начал вводить все более жесткие санкции против своего соседа. Осложнение отношений между двумя государствами связывают с тем, что Пхеньян игнорирует предупреждения Пекина по поводу развития северокорейской ядерной программы. В марте Китай поддержал принятие Совбезом ООН новых санкций в отношении КНДР и ввел ограничения на финансовые операции Пхеньяна на своей территории. Санкции были наложены на Северную Корею после того, как в феврале в стране были проведены испытания ядерного оружия, а в декабре 2012 года осуществлен запуск ракеты со спутником, что было расценено как испытание баллистической ракеты. Источник: lenta.ru