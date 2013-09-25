Вчера, 24 сентября, в уральском городском суде судья Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ продолжил допрос свидетелей по делу Адлета ОРАКБАЕВА. Напомним, подсудимый обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда гособвинителю Руслану АМИНОВУ. Супруга подсудимого ОРАКБАЕВА рассказала, что о случившемся узнала от своего мужа. Он рассказал, что ехал на своей автомашине, когда из автомобиля, ехавшего ему навстречу, вышел мужчина и стал ругаться матом. Тому вроде как не понравился слишком яркий свет фар машины ОРАКБАЕВА. По словам свидетельницы, ее супруг пытался успокоить мужчину, но тот бросался на него, даже пригрозил убить. Также она ответила на вопрос мужа: «Говорил ли я тебе, что тот мужчина был пьяный?», «Да, он был выпивший». Женщина охарактеризовала мужа как спокойного человека, который избегал каких-либо конфликтов. Между тем супруга потерпевшего Руслана АМИНОВА Диана рассказала, что потерпевший пришел домой, сказал, что у него болит голова, и лег спать. Плохо ему стало лишь утром следующего дня, тогда же его сразу и госпитализировали в областную больницу. Там он сказал жене, что его сбила машина. Как стало известно, прокурор сделал это нарочно, дабы не вспугнуть ОРАКБАЕВА. Ведь с ним (ОРАКБАЕВЫМ - прим. автора) были связаны и трое сотрудников правоохранительных органов один сотрудник дорожной полиции, один сотрудник УВД г. Уральска и один сотрудник прокуратуры. Все они впоследствии были уволены из органов. Сотрудника прокуратуры уже несколько раз вызывали в суд в качестве свидетеля. Но он на процесс так и не явился. Кстати, на этом заседании суда судья удовлетворил ходатайство гособвинения о приводе данного свидетеля на следующий процесс. Также супруга АМИНОВА рассказала, что сотрудник УВД г. Уральска приходил в больницу, причем с родственниками подсудимого они беспрепятственно прошли в палату через заднюю дверь медучреждения. Сотрудник УВД сказал ей, что они готовы выплатить им 10 тысяч долларов за то, чтобы они забрали свое заявление. Тогда же женщина и вызвала полицию и сотрудников собственной безопасности ДВД. Между прочим, Руслан АМИНОВ подал и гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 10 миллионов тенге. По его словам, если суд удовлетворит его иск, денег от ОРАКБАЕВА он себе не возьмет, а перечислит в благотворительный фонд для помощи детям. - Мне его денег не надо, - заключил потерпевший прокурор. Напомним, прокурора областной прокуратуры, гособвинителя Руслана АМИНОВА неизвестные избили ночью 4 июня 5 июня 2013 года. С ушибленными ранами головы и шейного отдела позвоночника пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Позже его перевели в нейрохирургическое отделение. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК - «Хулиганство», которое позже было переквалифицировано на статью 103, ч.2 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». 10 июня в районе поселка Желаево сотрудники полиции остановили внедорожник, в котором, как впоследствии стало известно, находился подозреваемый. Суд продолжается.