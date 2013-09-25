Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org С 23 по 27 сентября в Актюбинской области проводится ОПМ «Нелегал-2013». Как сообщили в пресс-службе ДВД области, в первый же день ОПМ «Нелегал-2013» за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан привлечено к административной ответственности  119 иностранцев, 22 из которых из дальнего и 97 из ближнего зарубежья. Решением суда за пределы Республики выдворен 1 иностранец и двое помещены приемник распределитель УВД города Актобе. В отношении 21 иностранца сокращены сроки пребывания на территории нашей Республики. Так, сотрудниками миграционной полиции области выявлен факт незаконного умышленного пересечения Государственной границы 59-летним гражданином Российской Федерации, который без установленных документов и надлежащего разрешения незаконно пересек границу на товарном поезде в районе станции Мартук, отметили в ДВД. По данному факту сотрудники Мартукского РОВД возбудили уголовное дело по ст. 330 УК РК - «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан». Также в рамках данного ОПМ сотрудники УВД г. Актобе задержали гражданина Российской Федерации, который был объявлен в розыск в марте этого года МВД РФ Самарской области за нанесение тяжких телесных повреждений. Айдар БАЙЖАНОВ