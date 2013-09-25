фото с сайта vesti.kz фото с сайта vesti.kz Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии призывают казахстанцев, предпринимателей, государственные и частные предприятия в день Курбан-айта, 15 октября 2013 года, принять участие в массовых благотворительных акциях, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу СМК. По предложению активистов этих объединений, на протяжении всего дня праздника казахстанцы должны быть освобождены от платы за проезд в общественном транспорте. Кафе и рестораны, детские аттракционы, кинотеатры, спортивные сооружения, бассейны, парикмахерские – все должны распахнуть свои двери для бесплатного обслуживания. Артисты эстрады должны выйти на улицу и дать концерт для широких масс, заявляют СМК и МКПЧ ЦА. Во всех мечетях, по их мнению, нужно организовать бесплатные пункты раздачи лекарств, одежды, продуктов питания. "Пора прекратить безобразную традицию, когда в дни Курбан-айта мечети становятся, прежде всего, пунктами сбора денег!", - сообщается в пресс-релизе СМК. Руководство СМК предупреждает, что любой имам, уличенный в наживе, "будет на один день посажен в сырой зиндан". Мусульмане также обращаются к чиновникам с призывом в дни Курбан-айта приостановить все коррупционные сделки, воздержаться от взяток и вымогательства. А полицейским, работникам прокуратуры, охранникам тюрем на один день прекратить все пытки и издевательства. Также СМК настоятельно призывает владельцев базаров не поднимать торговые цены на баранов. Как сокрушаются представители СМК, Курбан-айт зачастую воспринимается хозяевами рынков как "повод для наживы и обогащения". В пресс-релизе сообщается, что многие алматинские торговцы жалуются на владельцев рынка в поселке Каменка Каскеленского района, которые в дни Курбан-айта совершенно бессовестно взвинчивают цены. СМК призывают городские власти строго наказывать подобные рынки штрафами, а владельцев лишать торговой лицензии. По мнению руководителей СМК, средства массовой информации должны разоблачать таких людей. "Не будет большим грехом, если мусульмане будут устраивать для алчных торговцев публичные порки", - говорится в пресс-релизе СМК.