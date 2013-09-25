фото с сайта image.tsn.ua фото с сайта image.tsn.ua В Казахстан с 26 сентября по 15 октября 2013 года будет принесена одна из самых крупных в мире частей Животворящего Креста Христова, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Митрополичьего округа русской православной церкви в РК. Крест Господа - величайшая святыня для христиан, потому что Христос Спаситель, распявшись на Кресте, совершил этим великое таинство искупления человеческого рода от греха, проклятия и смерти. Своей мучительной смертью на Кресте, Господь победил смерть и даровал человечеству жизнь вечную. Вот почему Крест именуется «хранителем всей вселенной», «красотой Церкви» и прочими, возвышенными наименованиями. По слову святых отцов и учителей Церкви, Крест Христов стал "воскресением мертвых, путеводителем для слепых, надеждою для потерявших надежду, путем для заблудившихся, утешением для бедных, низложением горделивых, покаянием распутных, оружием против демонов, победой над диаволом, стеною для тех, на кого нападают неприятели, отцом сирот, заступником вдов, столпом праведных, успокоением страдающих, светом для сидящих во тьме, великолепием царей, свободою рабов, мудростию необразованных, похвалою мучеников, подвижничеством монахов, радостью священников, основанием церкви, врачом болящих, надеждою христиан, символом нашего спасения". За свою историю древо Животворящего Креста было разделено на части разного размера. Одна из наиболее крупных частей Древа Креста Господня, сохранившихся до наших дней, находится на Святой Горе Афон в Преображенском монастыре Кутлумуш. Великую святыню подарил обители византийский император Алексей I Комнин. Часть Креста Христова хранится в монастырской ризнице и износится для поклонения паломникам лишь четыре раза в год - в праздники Воздвижения Креста, Богоявления, Преображения Господня и церковное новолетие. По ходатайству митрополита Астанайского и Казахстанского Александра настоятель монастыря Кутлумуш архимандрит Христодулос, с разрешения святой общины Горы Афон предоставил православным верующим Казахстана уникальную возможность поклониться Животворящему Кресту Христову. Часть Креста Господа и Спасителя Иисуса Христа прибудет со Святой Горы Афон в Алма-Ату 26 сентября 2013 года. До 15 октября 2013 года святыня посетит казахстанские епархии, после чего вернется на Святую Гору Афон. Расписание: 26 сентября в 8:30 встреча святыни в Вознесенском кафедральном соборе и Божественная Литургия (парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев), которую возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. 26-27 сентября Древо Креста Христова для молитвенного поклонения будет пребывать в Вознесенском соборе. 28-30 сентября поклонение чудотворной святыне продолжится в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря (Латифа Хамиди, 30). Доступ к святыне открыт с 8 до 21 часа.