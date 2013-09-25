фото с сайта bnews.kz фото с сайта bnews.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с победой христианского демократического союза на парламентских выборах, передает Today.kz Как сообщается в телеграмме, итоги голосования стали свидетельством поддержки общественностью деятельности Меркель по решению социально-экономических вопросов и политики по укреплению международной роли Германии. "С большим удовлетворением хочу отметить тот факт, что в последние годы взаимоотношения между Казахстаном и Германией по всем направлениям динамично развиваются. Уверен, что в дальнейшем мы приложим совместные усилия для вывода двустороннего сотрудничества между странами на новый стратегический уровень", - сообщил президент в телеграмме. Нурсултан Назарбаев пожелал Ангеле Меркель здоровья и благополучия, а дружественному народу Германии - процветания и мира.