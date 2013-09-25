фото с сайта mln.kz фото с сайта mln.kz Указом главы государства Аскар Тажиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, сообщает Today.kz. Также указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов Майнюра Мурзамадиева освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, которую она занимала по совместительству.