фото с сайта kagro.kz фото с сайта kagro.kz Мажилис принял в работу ратификационный законопроект о казахстанско-таджикском межправительственном соглашении об оказании безвозмездной военно-технической помощи, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата мажилиса. Согласно документу, казахстанская сторона окажет Таджикистану безвозмездную военно-техническую помощь в виде передачи разного военного имущества.