Фото: Joel Saget / AFP Фото: Joel Saget / AFP Из французского пассажирского самолета, летевшего из Парижа в Цюрих, украли 44 килограмма золотых слитков стоимостью 1,6 миллиона евро. Об этом сообщает TF1. Золото перевозилось в багажном отделении самолета компании Air France. Всего на борт загрузили 300 килограммов драгоценного метала. Пропажу обнаружили только при разгрузке в Швейцарии. Как уточняется на сайте газеты Le Monde, полиция заподозрила в краже сотрудников аэропорта имени Шарля де Голля, где происходила загрузка. Издание пишет, что золото провозят через парижский аэропорт регулярно, поэтому грузчики могли спланировать ограбление. О том, кому принадлежали слитки и кто их должен был получить в Швейцарии, ничего не сообщается. За последнее время это не первое ограбление самолета, перевозящего деньги или ценности. В июне 2013 года с самолета, летевшего из Цюриха в Нью-Йорк, пропало 1,2 миллиона долларов. Всего тот рейс вез 92 миллиона долларов, упакованных в пачки по 100 тысяч. Под подозрение тогда также попали работники аэропорта. О том, найдены ли преступники, пока не известно. Источник: lenta.ru