21-летний Руслан ТУЛЕНОВ, выпускник школы №30, пять лет назад уехал на острове Хайнань, где два года изучал китайский язык, а затем продолжил обучение в Хайнаньском университете по специальности «Административное управление». Неожиданная слава к парню пришла тогда, когда о нем китайский лидер говорил в ходе своего выступления в Университете Назарбаева, в рамках его недавнего визита в Казахстан. Си ЦЗИНЬПИН тогда отметил, что у Руслана редкий тип крови и указал на то, что молодой человек внес свой вклад в излечение болезней некоторых китайцев. Это его выступление сам Руслан увидел и услышал, когда сидел и смотрел телевизор вместе с товарищами по учебе. Для него это явилось большим сюрпризом. - Он позвонил мне сразу после этого выступления. Дело в том, что он с 2009 года является донором, это его личное решение, так он хочет помогать людям. Но до сих пор мы не знали, что у него так называемая «кровь панды», – сообщила в телефонном разговоре мама Руслана. Как отмечают медики, у Руслана кровь с отрицательным резус-фактором, очень редкая в Китае, поэтому ее сравнивают с исчезающими пандами. Он и сам об этом не ведал до тех пор, пока такое обстоятельство ему не было раскрыто китайской медсестрой при донорской акции в кампусе. После этого он начал сдавать кровь в качестве донора. Кстати, Руслан в Китае дал себе имя «Тянь Лань», что с китайского означает «Голубое небо». Сокурсники отзываются о нем как о веселом и жизнерадостном парне, который любит ездить на велосипеде и играть в баскетбол. А также дает бесплатные уроки английского языка в начальных школах. После этой неожиданной славы его принял министр культуры и образования острова Хайнань. Дальнейшее обучение в университете он продолжит по гранту, после окончания университетского курса ему также предложили бесплатное обучение в магистратуре.