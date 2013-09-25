изображение с сайта oboi.ws изображение с сайта oboi.ws В этом году наша страна вошла в 20-ку стран готовых к переменам. Таковы результаты второго ежегодного отчета об исследовании «Индекс готовности к переменам 2013», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и бюджетного планирования РК. Данный индекс составляется компанией KPMG International совместно с OxfordEconomics. В отличие от 2012 года в 2013 список включенных в индекс стран увеличился более чем на 50% и составил 90. В пятерку лучших вошли такие страны с высоким уровнем дохода как Сингапур, Швеция, Катар, Новая Зеландия и Германия. Список замыкают Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Афганистан. Казахстан занимает20-е место, наряду с Великобританией, Францией, Южной Кореей и другими развитыми странами, обосновавшись между Панамой и Испанией. В группе со средним доходом Казахстан занимает 4-е место среди 27 стран. В группе стран Восточной Европы и Центральной Азии наша страна занимает 2-е место. По словам главв KPMG Тимоти Стаилза, «способность страны реагировать на изменения становится все более важной для успеха в построении устойчивой экономики и справедливого общества».