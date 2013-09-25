фото с сайта rio.kz фото с сайта rio.kz Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента РК приняли в работу поправки относительно применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата мажилиса. Документ позволяет, в частности, устанавливать более длительные сроки применения в одностороннем порядке ставок импортных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа.